Ordu'da okullara 'sehven' zil

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

Valilik tarafından birkaç saat sonra da “kararın sehven yayımlandığı ve böyle bir karar alınmadığı” açıklandı.

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, “Ne oldu da yayından kaldırıldı? Bilim Kurulu ve kabinenin kararının beklenmesi için geri çekildi diye düşünüyoruz. Ama bu yöntem doğru değil. Bu, sorunların çözümüne değil, artmasına sebep oluyor. Karar almada yaşanan sıkıntılar ya da bu tür sehven alınan kararları görünce artık kaygılanıyoruz” dedi.

Öğrenci ve öğretmenler arasında vaka sayılarının arttığını ve öğrencilerin okula devam oranının il merkezinde yüzde 40’ı bulmadığını söyleyen Yılmaz, “Öğrenci, veli, eğitim emekçileri ve toplum sağlığı için acil tam kapanma, eğitim emekçilerinin aşılanması, yaygın testler başlayana kadar yüz yüze eğitime ara verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.