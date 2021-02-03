Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 'telefon'da ortaya çıktı, Ocak Başkanı'nı tebrik etti
Yaklaşık 1 senedir yurtdışında bulunan ve son günlerde akıbeti ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker "yüzünü" gösterdi. Hakkındaki 'sınırdışı' edilme iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan Peker'in Alperen Ocakları'nın İstanbul İl Başkanı ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili "gözaltına alınıp sınırdışı edildiği" iddiaları gündem olmuş, Peker ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
Yaklaşık 1 senedir yurtdışında olan Sedat Peker'in son durumuyla ilgili netlik bulunmuyor. Kendisine yönelik iddialarla ilgili yanıtlarını bu zamana dek sosyal medya hesaplarından paylaştığı video konuşmalarıyla veren ancak bu kez ise sessizliğe bürünmesi merak konusu olan Peker, bir görüntülü telefon bağlantısında ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı'na sıkı desteğiyle bilinen Peker, ittifakın "dışarıdan" destekçisi BBP'nin gençlik örgütlenmesi Alperen Ocakları'yla görüştü.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Alperen Ocakları'nın İstanbul İl Başkanlığına getirilen Emir Faruk Uzunpınar'la kameralı bağlantı kurarak görüşen Peker, Uzunpınar'a yeni göreviyle ilgili "hayırlı olsun" dedi.
Görüşmenin kaydı Sedat Peker'e yakın bir ismin Instagram hesabında paylaşıldı.
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