Orhan Bursalı, birlikte çalıştığı Uğur Mumcu'yu ve o kara günü anlattı

24 Ocak 2021 Pazar, 17:44

Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu unutulmadı. Üzerinden 28 yıl geçse de Türkiye'nin aydınlık yüzü Uğur Mumcu için yaslar tutuldu.

Uğur Mumcu ile birlikte yıllardır aynı gazetenin çatısı altında çalışan Gazeteci Orhan Bursalı, o kara günü ve Mumcu'nun gazeteciliğini Cumhuriyet Tv'ye anlattı.