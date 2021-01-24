Orhan Bursalı, birlikte çalıştığı Uğur Mumcu'yu ve o kara günü anlattı

Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu unutulmadı. Gazeteci Orhan Bursalı, o kara günü ve Mumcu'nun gazeteciliğini Cumhuriyet Tv'ye anlattı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 17:44
Orhan Bursalı, birlikte çalıştığı Uğur Mumcu'yu ve o kara günü anlattı
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Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu unutulmadı. Üzerinden 28 yıl geçse de Türkiye'nin aydınlık yüzü Uğur Mumcu için yaslar tutuldu.

Uğur Mumcu ile birlikte yıllardır aynı gazetenin çatısı altında çalışan Gazeteci Orhan Bursalı, o kara günü ve Mumcu'nun gazeteciliğini Cumhuriyet Tv'ye anlattı. 


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