Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
Sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında düşüp parmağını kırdı.
Sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.
Gencebay’ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Özel bir hastanede röntgeni çekilen sanatçının sol el işaret parmağının kırık olduğu ve parmağına atel takılacağı öğrenildi.
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