Orhan Pamuk, yeni romanı Veba Geceleri'ni video serisiyle anlatacak
Yazar Orhan Pamuk, 23 Mart’ta çıkacak yeni romanı Veba Geceleri hakkındaki değerlendirmelerini on iki kısa videoyla paylaşacak.
Yapı Kredi Yayınları'ndan (YKY) yapılan açıklamaya göre, Mart ve Nisan ayları boyunca YKY'nin sosyal medya hesaplarından aralıklı olarak yayınlanacak videoların ilki 12 Mart Cuma günü yayınlandı.
Bu videoda Pamuk, kitabının yazım sürecine denk gelen pandemiden ve kitabındaki korku temasından bahsetti.
İlk videoda Pamuk, yeni romanı Veba Geceleri'ni yazarken başlayan yeni tip koronavirüs (kovid-19) pandemisi ve bu pandeminin ona öğrettiği en büyük şeyi, yani korkuyu anlattı.
Pamuk'un bir sonraki videosu ise 15 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.
İlki yayınlanan videoda bu dönemde yaşadığı süreci “….heveslerle ve coşkuyla başladığım romanım için pek çok kitap okuyor ve kendime göre araştırmalar yaparak sabırla yazıyordum ki, üçüncü yılın sonunda, yani geçen yıl, koronavirüs salgını başladı... ve çevremdeki herkes tıpkı benim romanımdaki gibi ölümlerden, söylentilerden, hastalığı kimin getirdiğinden karantinadan, önlemlerden, sokağa çıkma yasağından, hastanelerin ve mezarlıkların dolmasından söz etmeye başladı. Romanımda yazdıklarım gerçek olmuştu. Şimdi herkes bana eski salgınları ve bir de şu soruyu soruyordu: O kadar kitap, makale okuduktan sonra koronavirüs salgınının bana öğrettiği yeni bir şey var mıydı?" sözleriyle anlatan Orhan Pamuk, merak edilen soruyu da şöyle cevapladı:
"Evet, çok kesin bir cevabım var bu soruya: Korku! Salgın bana acılar içinde ölme korkusu verdi ve onunla baş etmeyi öğretti! Bu korkuyu kitapları okuyarak anlamış ama hayal edememiştim. Çünkü korku, hele salgında ölme korkusu, kitaplardan öğrenilmiyor. Bu bilgiyle romanımı bir yıl daha heyecanla telaşla yazarak bitirdim. Şimdi de en sonunda yayımlanıyor diye telaşlanıyor heyecanlanıyorum..."
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