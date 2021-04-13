Orhan Pamuk'tan 'Veba Geceleri' açıklaması: Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur

13 Nisan 2021 Salı, 15:59

Orhan Pamuk'un Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Veba Geceleri romanına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı iddia edilmişti. Yapı Kredi Yayınları, bunun üzerine bir açıklama yaptı.

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Yayınevimiz tarafından yayımlanan Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

"Veba geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği 'hayali' Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, Pamuk'un kitap hakkında bu haber ve yorumlar üzerine yaptığı değerlendirme aktarıldı.

Buna göre Pamuk, iddialara ilişkin "Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır" yanıtı verdi.