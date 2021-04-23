Orhanlı için ses ver Tarkan

23 Nisan 2021 Cuma, 07:00

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 23 jeotermal sondaj kuyusu açılmasına engel olmak için aylardır eylem yapan Orhanlı köylülerine bir destek de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’tan geldi, Ruhsat verilmek istenen alanda sanatçı Tarkan’ın evi olduğunu ifade eden Öztunç, “Orhanlıya kıymamaları gerekir. Asırlık zeytin ağaçlarını ve doğayı hepimiz korumalıyız. Bu bölgede evi olan Tarkan’a çağrı yapıyorum, Tarkan’ın duyarlı olmasını istiyoruz. Sahip çıksın, mücadeleye destek versin” diyerek sanatçıyı Orhanlı’yı korumaya davet etti.

Orhanlı köyü yakınlarına jeotermal enerji santralı için ruhsat verilmek istenmesine çevreciler ve yurttaşların aylardır direnişi sürüyor. Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Mühendislik ve İnşaat A.Ş Jeotermal Enerji Santralı, GES ve RES tesisleri projesini hayata geçirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. “Zehirlenmek istemiyoruz. Doğa ve çevre yok” olmasın diyerek seslerini duyurmak isteyen Orhanlı köylülerini Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ziyaret etti. Bölgedeki asırlık zeytin ağaçları ve doğanın yok olmasına izin vermeyeceklerini belirten Öztunç, AKP’nin çevreyi düşünmediği için yeraltında bulunan kaynaklara da göz diktiğini söyledi. Hazine de para kalmadığını belirten CHP’li vekil Ali Öztunç, “Hazine kasasında para kalmadı. Bütün parayı 5 müteahhite verdiler. Para peşine düştüler. Sanayi tesislerini, fabrikaları sattılar. Artık satacak bir şey de kalmadı. Şimdi yerin altı kaldı. Yeraltındakileri çıkarmak için ise Türkiye’ye delik deşik ediyorlar. Her yere maden arama ruhsatı veriyorlar. Siyanürlü altın arama izni veriyorlar. Çevre umurlarında değil. Lafa gelince çevreciyiz diyorlar. Ama JES’lere ruhsat vermeye devam ediyorlar” diye konuştu.

DESTEK İSTEDİ

Bölge halkına destek verdiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını anlatan Öztunç, “Bunların gözleri dönmüş. Para için yapmayacakları hiçbir şey yok. Mücadele edeceğiz. Tarkan’ın evi Orhanlı’da. Buradan çağrı yapıyorum. Doğayı, çevreyi korumak sadece CHP’nin, siyasilerin görevi değil. Aydınların, sanatçıların, yazarların da görevi. Tarkan’ın da duyarlı olmasını istiyoruz. Sahip çıksın, mücadele destek versin. Kendi evinin olduğu yere JES yapılmasına izin verdirmesin” açıklamasını yaptı.