Orkestraların Ankara Arena'da yapacağı prova Bakan Ersoy'a soruldu
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, devlet orkestra ve korolarının 12-15 Nisan arasında Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacakları prova ve kayıt programları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Hastalığın bu kadar yaygın olduğu bir ortamda söz konusu kaydın yapılması ne kadar elzemdir?" diye sordu.
TBMM tarafından; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Devlet Opera ve Balesi Korosu'na, Türk Sanat Müziği Korosu'na Ankara Arena Spor Salonu'nda 12-15 Nisan arasında prova ve kayıt programı gerçekleştirileceği bildirildi. Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazılı soru önergesi yöneltti. Kayıt ve provalar için yaklaşık 200 sanatçının ve belli sayıda teknik ekibin görevlendirildiğini ve görevlendirilen kişilerden herhangi bir COVİD-19 testi istenmediğini belirten Hakverdi şu soruları sordu:
"7 Nisan 2021 tarihi itibariyle 54.740 vakanın ve 276 vefatın olduğu bir ortamda, bu kadar kalabalık bir konser kaydının yapılmasının sebebi nedir? Hastalığın bu kadar yaygın olduğu bir ortamda söz konusu kaydın yapılması ne kadar elzemdir? Bakanlığınıza, söz konusu konserin yapılması hususunda herhangi bir kurum ya da kişi tarafından baskı yapılmış mıdır? Özellikle nefesli çalgılar yolu ile provalarda ve kayıtta bulunacak olan tüm sanatçılara ve personele hastalık bulaşması riski bakanlığınız tarafından göz önüne alınmış mıdır?"
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor