Orkestraların Ankara Arena'da yapacağı prova Bakan Ersoy'a soruldu

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:10

TBMM tarafından; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Devlet Opera ve Balesi Korosu'na, Türk Sanat Müziği Korosu'na Ankara Arena Spor Salonu'nda 12-15 Nisan arasında prova ve kayıt programı gerçekleştirileceği bildirildi. Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazılı soru önergesi yöneltti. Kayıt ve provalar için yaklaşık 200 sanatçının ve belli sayıda teknik ekibin görevlendirildiğini ve görevlendirilen kişilerden herhangi bir COVİD-19 testi istenmediğini belirten Hakverdi şu soruları sordu:

"7 Nisan 2021 tarihi itibariyle 54.740 vakanın ve 276 vefatın olduğu bir ortamda, bu kadar kalabalık bir konser kaydının yapılmasının sebebi nedir? Hastalığın bu kadar yaygın olduğu bir ortamda söz konusu kaydın yapılması ne kadar elzemdir? Bakanlığınıza, söz konusu konserin yapılması hususunda herhangi bir kurum ya da kişi tarafından baskı yapılmış mıdır? Özellikle nefesli çalgılar yolu ile provalarda ve kayıtta bulunacak olan tüm sanatçılara ve personele hastalık bulaşması riski bakanlığınız tarafından göz önüne alınmış mıdır?"