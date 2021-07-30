Orman Bakanlığı: 70 yangın kontrol altında, 11 yangın devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 70 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-29-30 Temmuz'da çıkan 81 orman yangınında 70'inin kontrol altında alındığını açıkladı.
Devam eden yangınlara;— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021
6 uçak
9 iha
1 insansız helikopter
1 yangın söndürme tankı
45 helikopter
1.080 arazöz
55 iş makinası
4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.
Mücadelemiz aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/JmgkiFr0bO
Twitter hesabından açıklama yapan Bekir Pakdemirli, "Devam eden yangınlara; 6 uçak 9 iha 1 insansız helikopter 1 yangın söndürme tankı 45 helikopter 1.080 arazöz 55 iş makinası 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.
Adana'da 2, Osmaniye'de 1, Antalya 3, Mersin 3, Muğla'da ise 2 yangın devam ediyor. Bakanlık, İzmir, Kayseri, K.Maraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, istanbul, Kocaeli, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
28 -29 -30 Temmuz tarihli orman yangınlarında detaylar şöyle:
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