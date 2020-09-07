Orta vadeli plan yine gecikti

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Bütçenin anayasa ve yasaya göre 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulması gerekiyor. Merkezi yönetim bütçesinin en önemli iki ayağı ise OVP ile orta vadeli mali plan. Sürecin nasıl işleyeceği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda ayrıntılı olarak düzenleniyor. OVP’nin ne zaman yayınlanacağı ise yasada şöyle belirtiliyor: “Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar orta vadeli programın Resmi Gazete’de yayımlanması ile başlar.”

Yasadaki bu açık hükme karşın OVP, eylülün ilk haftasında yayımlanmadı. Bu gecikme geçen yıl da yaşanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı” adını verdiği OVP’yi geçen yıl da 30 Eylül’de açıklamıştı.

Öte yandan orta vadeli mali planın da en geç eylül ayının 15’ine kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Oysa geçen yıl da bu plan 10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanabilmişti. İktisatçılar ise gelecek öngörülerinin yapılabilmesi açısından OVP’nin bir an önce yayımlanması gerektiğini savunuyor.