Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Eylül 2021 Pazar, 22:17

Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde12, 2023 işsizlik hedefi yüzde11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.