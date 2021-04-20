Ortaklar köyü isyan etti: "Cuma namazı kılmayı unuttuk"

20 Nisan 2021 Salı, 12:14

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı 110 nüfuslu Ortaklar köyünde 12 yıldır imam olmaması köylüleri isyan ettirdi. Mahalle Muhtarı Mehmet Çakmak, müftülüğe, kaymakamlığa defalarca iletmelerine rağmen imam taleplerinin bir türlü karşılanmamasına tepki gösterdi.

Ortaklar Mahallesi’ni ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulundu. Çakırözer, “Yurttaşlarımızın 12 yıldır imam taleplerinin karşılanmaması kabul edilemez eksikliktir. Hemşehrilerimizin cenazesinde, mevlidinde imam bulunması talebine ilgili makamlar kayıtsız kalmamalıdır. Köylerimizdeki imam eksikliğine bir an önce çare bulunmalıdır” dedi.

“CENAZEMİZDE, MEVLİDİMİZDE İMAMIMIZ YOK”

Ortaklar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakmak, “Köyümüz Polatlı’ya yakın, Sivrihisar’a yakın. Sivrihisar Belediyesi’ne, ilçe müftülüğümüze hem yazlı, hem de sözlü imam talebimizi ilettik. Daha bu yıl randevu alıp Eskişehir Valimize gittik, ona da talebimizi ilettik. Gelecek imam için lojmanımız var. Lavabosu, banyosu hepsi içinde. Bizim bir cenazemiz, mevlidimiz oluyor para ile imam getiriyoruz. Bazen onlar da gelmiyor. Büyük sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“18 KÖYDE İMAM YOKMUŞ”

Muhtar Çakmak imam sıkıntısının sadece kendi köylerinde yaşanmadığını söylerken, İlçe müftüsünün kendisine Sivrihisar’ın 18 köyünde imam olmadığını aktardığını belirtti. Muhtar Çakmak, “Müftü Bey bana ‘boş olan köylere imam gönderiyorum’ diyor. Ama şu ana kadar bir imam beni aramadı” şeklinde konuştu.

“CUMA NAMAZI KILMAYI UNUTTUK”

Mahalle sakinlerinden Adem Balçık ise yaşadıkları mağduriyeti şöyle aktardı:

“Cuma namazı kılamıyoruz, cenazemizi kaldıracak imam bulamıyoruz. Artık Cuma namazı kılmayı unuttuk. Bayram zamanları komşu köylere gidiyoruz. Pandemide onu da yapamıyoruz artık. Çünkü kabul etmiyorlar. Daha önce köyümüze ilçe müftüsü geldi. Bizzat kendim gezdirdim müftüyü. Müftünün bana söylediği ‘Bizim artık elimizde yetki yok, imam köyü beğenirse gelir’ diyor. Böyle bir şey olamaz. Bizim vergilerimizle maaş alıyorlarsa gelip ihtiyacımızı karşılamak zorundalar” dedi.

“EKSİKLİK GİDERİLMELİ”

Ortaklar köyü sakinlerini dinleyen CHP’li Çakırözer, Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulunarak Ortaklar ve Eskişehir’in tüm köylerindeki imam eksikliğinin giderilmesini istedi. Çakırözer, “Buradan Ankara’ya, Eskişehir’e ulaşmak çok kolay. 45 hane var, Yaklaşık 110 kişi yaşıyor. Bir ay değil, bir yıl değil buraya 12 yıldır imam gelmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı birçok bakanlıktan daha çok bütçeye sahip buna rağmen yurttaşların köylerine imam gelmesi talebinin karşılanmaması vahim eksikliktir. Yurttaşın namazında, mevlidinde olsun, cenazesinde olsun yanlarında bir imam olması talebine il müftülüğümüz, valiliğimiz duyarsız kalmamalıdır. Ben de İl Müftümüz, Eskişehir Valimiz ile görüşerek yurttaşlarımızı taleplerini aktaracağım. Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulunuyoruz; köylerimizdeki imam eksikliğine bir an önce çare bulunmalıdır. Eskişehir’de olsun, Türkiye’nin dört bir yanında mahallelerdeki imam eksikliği giderilmelidir” dedi.