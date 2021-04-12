Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan mesaj: Yaşadığımız tüm sıkıntılarımız imtihan vesilesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı mesajında "yaşanan tüm sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu"nu belirtip "sabır" ve "şükür" tavsiyesinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
"Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan Ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekât, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir" diyen Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Diğer yandan merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği Ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte; bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır."
Ramazan ayının salgın nedeniyle bu yıl da buruk karşılandığını belirten Erbaş, "Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir. İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alarak Ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir" dedi.
"NAMAZLARI CEMAATLE KILIN"
"Umudumuzu ve direncimizi kaybetmeksizin gerekli tedbirleri aldıktan sonra sabır, sebat, azim ve tevekkül değerlerine sarılıp ilahi iradeye teslim olmalıyız" diye öğütte bulunan Ali Erbaş, mesajında Müslümanları namazları cemaatle birlikte kılmaya çağırdı.
Diyanet İşleri Başkanı, "Ramazanın maneviyatını evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim. İbadetlerimizi hep birlikte yapmaya ve namazlarımızı evimizde de olsa mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışalım" dedi.
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