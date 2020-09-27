Oruçreis ve Giresun fırkateynleri Taşucu açıklarında
Akdeniz’de devriye görevi ve aynı zamanda sondaj gemilerinin koruma ve lojistik görevini üstlenen TCG Oruçreis ve TCG Giresun Firkateyni Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.
Akdeniz’de devriye görevi ve aynı zamanda sondaj gemilerinin koruma ve lojistik görevini üstlenen TCG Oruçreis ve TCG Giresun firkateynleri, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Taşucu açıklarına demirledi. Fırkateynlerin bu geceye kadar Taşucu açıklarında kalacağı öğrenildi.
TCG Oruçreis fırkateyninde 140 rütbeli olmak üzere 220 personelin görev yaptığı, TCG Giresun Firkateyni’nde ise çoğu rütbeli 210 personelin bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
Video Haberler
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor