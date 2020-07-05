Örümcek ağının sırrı ne?

05 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Derleyen: Murat Altaş



Örümceklerin özel canlılar olduğunu Örümcek Adam’dan biliyoruz. Süper kahramanımız biraz abartıyor olsa da örümcek ağının en dikkat çekici özelliklerinden biri güç/ağırlık oranı. Pek çok örümcek, ağın tümünü günlük olarak değiştiriyor olsa da örümcek ağları haftalarca çürümeden kalabilir.



Journal of Experimental Biology’de yayımlanan bir araştırmaya göre bunun nedeni, çürümede rol oynayan bakterilerin örümcek ağındaki nitrojene erişememesi. Geçmiş araştırmalar, örümcek ağlarının antibakteriyel özelliklere sahip olabileceğine işaret ediyordu. Ancak, üç örümcek türüne ait ağlarının dört bakteri türüne maruz bırakıldığı son çalışma, farklı bir direnç mekanizmasının söz konusu olduğunu gösterdi.

Örümcek ağları, avcılara karşı kamuflaj amacıyla yaprak kalıntıları ve tüketilmeyi bekleyen ölmüş böceklere ev sahipliği yapabilir. Bu kalıntılar, çürümede rol oynayan bakterileri davet eder ve protein açısından zengin olan ağlar bakterilere maruz kalır. Biyolog Dakota Piorkowski (Tunghai Üniversitesi), ağların bu bakterilerden neden etkilenmediğini bulmak için öncelikle ağın antibakteriyel özellik taşıyıp taşımadığını test etti.

Üç tropikal örümcek türünden ağ parçalarını dört bakteri türüne maruz bıraktı. Araştırmacılar, bakterilerin ağ ile doğrudan temas ettikleri noktalardaki ölü bakteriler olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı. Bunun üzerine ekip, bakterilerin besine ulaşmasında bir engel olup olmadığını test etti.

Örümcek ağlarının besin çözeltileri ile ıslatılması yoluyla ortamda ilave nitrojen bulunduğunda, bakterilerin üç ağ üzerinde de kolayca büyüdüğü görüldü. Araştırmacılar, ağın yüzeyindeki yağ veya kompleks protein tabakasının, bakterilerin nitrojene erişimini engellediğini düşünüyor.