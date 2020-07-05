Örümcek ağının sırrı ne?
Ağırlığından beklenmeyecek kadar güçlü olan örümcek ağları çürümüyor.
Derleyen:
Murat Altaş
Örümceklerin özel canlılar olduğunu Örümcek Adam’dan
biliyoruz. Süper kahramanımız biraz abartıyor olsa da örümcek ağının en dikkat
çekici özelliklerinden biri güç/ağırlık oranı. Pek çok örümcek, ağın tümünü
günlük olarak değiştiriyor olsa da örümcek ağları haftalarca çürümeden
kalabilir.
Journal of Experimental Biology’de yayımlanan bir
araştırmaya göre bunun nedeni, çürümede rol oynayan bakterilerin örümcek
ağındaki nitrojene erişememesi. Geçmiş araştırmalar, örümcek ağlarının
antibakteriyel özelliklere sahip olabileceğine işaret ediyordu. Ancak, üç örümcek
türüne ait ağlarının dört bakteri türüne maruz bırakıldığı son çalışma, farklı
bir direnç mekanizmasının söz konusu olduğunu gösterdi.
Örümcek ağları, avcılara karşı kamuflaj amacıyla yaprak
kalıntıları ve tüketilmeyi bekleyen ölmüş böceklere ev sahipliği yapabilir. Bu
kalıntılar, çürümede rol oynayan bakterileri davet eder ve protein açısından
zengin olan ağlar bakterilere maruz kalır. Biyolog Dakota Piorkowski (Tunghai
Üniversitesi), ağların bu bakterilerden neden etkilenmediğini bulmak için
öncelikle ağın antibakteriyel özellik taşıyıp taşımadığını test etti.
Üç tropikal örümcek türünden ağ parçalarını dört bakteri
türüne maruz bıraktı. Araştırmacılar, bakterilerin ağ ile doğrudan temas
ettikleri noktalardaki ölü bakteriler olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı.
Bunun üzerine ekip, bakterilerin besine ulaşmasında bir engel olup olmadığını
test etti.
Örümcek ağlarının besin çözeltileri ile ıslatılması yoluyla ortamda ilave nitrojen bulunduğunda, bakterilerin üç ağ üzerinde de kolayca büyüdüğü görüldü. Araştırmacılar, ağın yüzeyindeki yağ veya kompleks protein tabakasının, bakterilerin nitrojene erişimini engellediğini düşünüyor.
Video Haberler
- Küçükkaya, Cumhuriyet'e uygulanan baskıya dikkat çekti
- İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade edilmeyecek!
- Avukatlara biber gazlı müdahale!
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi