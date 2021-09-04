Osaka ve Tsitsipas, ABD Açık'a 3. turda veda etti
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların 3 numaralı seri başı Naomi Osaka ve erkeklerin 3 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas, 3. turda elendi
New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 5. gün maçları tamamlandı.
Tek kadınlarda dünya 73 numarası Leylah Fernandez, 2018 ve 2020 şampiyonu Osaka'yı 2-1'lik (5-7, 7-6, 6-4) skorla turnuvanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.
İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekilen, ardından çim kort sezonunu da pas geçen Osaka, tenise bir süre ara vermeyi düşündüğünü söyledi.
23 yaşındaki Japon tenisçi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ne yapmak istediğimi anlamaya çalıştığım bir noktadaymışım gibi hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse bir sonraki maçımı ne zaman oynayacağımı bilmiyorum. Sanırım bir süreliğine ara vereceğim. Son zamanlarda kazandığım maçlarda mutluluktan çok rahatlama hissediyorum. Kaybettiğimde ise çok üzülüyorum. Bunun normal olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
ERKEKLERDE İLGİNÇ SONUÇLAR
Stefanos Tsitsipas (3) ve Andrey Rublev (5), 3. turdaki rakiplerine 5 set sonunda yenilerek turnuvanın dışında kaldı.
Tsitsipas, erkekler dünya sıralamasının 55. basamağındaki Carlos Alcaraz, Rublev ise dünya 50'ncisi Frances Tiafoe ile oynadığı karşılaşmayı kaybetti.
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