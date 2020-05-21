Oscar ertelenecek mi?
Koronavirüs salgını yüzünden 2021 Oscar’larının ertelenmesi söz konusu
Hollywood’un en görkemli gecesi sayılan Oscar ödül töreninin yapılacağı şubat ayına henüz bir hayli zaman var ama Akademi şimdiden bir erteleme yapılıp yapılmayacağını tartışıyor.
Variety’ye konuyla ilgili bilgi veren isimsiz kaynaklar henüz konuyla ilgili kesin bir karar varılmadığını açıkladı. Oscar töreninin tarihi şimdilik 28 Şubat 2021 olarak belirlenmiş durumda.
Bilgi sızdıran kaynaklardan biri “Erteleme olacak gibi görünüyor” derken yeni bir tarih için somut bir öneri yapılmadığını da belirtiyor.
Hatırlanacağı üzere koronavirüs salgını yüzünden sinemaların kapanması Oscar kurallarında da bazı değişikliklere sebep olmuştu. Normal şartlar altında bir filmin Oscar’a aday gösterilebilmesi için Los Angeles Bölgesi’nde en az bir hafta salonlarda gösterilmiş olması gerekiyordu. Ama bu yıl eğer filmin yapımcısı olan stüdyo vizyona çıkma planı yapmış idiyse ve salgın yüzünden çıkamadıysa dijital olarak gösterime girmesi de Oscar için geçerli sayılacak.
Erteleme haberi ile ilgili Akademi’den henüz bir açıklama yapılmadı.
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