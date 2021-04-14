Oscar Ödülleri’ni sunacak isimler açıklandı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Oscar törenini düzenleyen yapım şirketinden dün yapılan açıklamada, bu isimlere Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern, Zendaya, Angela Bassett, Bryan Cranston, Marlee Matlin ve geçen yılın en iyi yönetmen ödülünün sahibi Bong Joon Ho da eşlik edecek.

