Oscar Wilde ve 'Reading Zindanı Baladı'
Oscar Wilde, Reading Zindanı Baladı adlı yapıtında Wooldridge’in tutukluluk günlerindeki vicdan azabını, korkusuzca kaderine teslim oluşunu ve Reading Hapishanesi’ndeki kendi korkunç izlenimlerini anlatır. Wilde, genç askerin hayatının sadece son birkaç haftasını onunla beraber geçirmesine rağmen, Wooldridge’in idamından çok etkilenmiş ve bu baladı yazarak onu ölümsüzleştirmiştir.
“Oysa herkes öldürür sevdiğini,
Bunu böyle bilin,
Kimi hazin bir bakışla öldürür,
Kimi latif bir sözle,
Korkaklar öperek öldürür,
Yürekliler kılıç darbeleriyle”
Oscar Wilde Reading Zindanı Baladı adlı muhteşem manzumesinde Charles Thomas Wooldridge adlı bir askerin kısa süren hapishane yaşamını ele alır.
Wooldridge, Kraliyet Atlı Muhafız Alayı’nda bir subaydır. Genç karısının kışladaki askerlerden biriyle gizli gizli görüştüğü dedikodusunu duyar. Deli gibi sevdiği karısı Laura’yı girdiği bir hiddet nöbeti sonucu öldürdükten sonra gidip polise teslim olur.
Mahkeme onu taammüden cinayetten idam cezasına mahkûm eder. Ancak Wooldridge’in iyi halinden emin olan halk, onun idamını durdurmak için dilekçeler sunmuş, jüri üyeleri de bu cezanın affı için başvuruda bulunmuştur.
Ne var ki Wooldridge günahlarının kefaretini ödemek istercesine, uzanan bütün yardım ellerini geri çevirmiş ve idari mercilere yazdığı dilekçe ile idamının infazını talep etmiştir. Yetkililerden tek isteği, idam sehpasına sırtında askeri üniformasıyla gitmektir.
Oscar Wilde Reading Zindanı Baladı adlı yapıtında Wooldridge’in tutukluluk günlerindeki vicdan azabını, korkusuzca kaderine teslim oluşunu ve Reading Hapishanesi’ndeki kendi korkunç izlenimlerini anlatır.
Wilde, genç askerin hayatının sadece son birkaç haftasını onunla beraber geçirmesine rağmen, Wooldridge’in idamından çok etkilenmiş ve bu baladı yazarak onu ölümsüzleştirmiştir.
Reading Zindanı Baladı / Oscar Wilde / Çeviren: Fatih Demirci / Dedalus Kitap / 192 s.
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