Osmaniye’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 02.22’de, yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye’nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana’nın Kozan ilçesinde hissedildi.
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