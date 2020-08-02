Osmaniye'de kadın cinayeti: Fatma Altun, Mehmet Altun isimli erkek tarafından öldürüldü

02 Ağustos 2020 Pazar, 18:24

Mehmet Altun isimli erkek evdeki tüfekle eşi Fatma Altun'u öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatma Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

DHA'nın geçtiği haberde, Mehmet Altun'un yüzü sansürlendi.