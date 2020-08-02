Osmaniye'de kadın cinayeti: Fatma Altun, Mehmet Altun isimli erkek tarafından öldürüldü
Osmaniye'de, Fatma Altun (57), Mehmet Altun (74) isimli erkek tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Mehmet Altun isimli erkek evdeki tüfekle eşi Fatma Altun'u öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatma Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Fatma Altun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
DHA'nın geçtiği haberde, Mehmet Altun'un yüzü sansürlendi.
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