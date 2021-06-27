Osmaniye'de orman yangını: Evler tahliye edildi

Marmaris'teki orman yangını haberinin ardından Osmaniye'den de benzer bir haber geldi. Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

(DHA)
27 Haziran 2021 Pazar, 15:34
Osmaniye'de orman yangını: Evler tahliye edildi
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OSMANİYE’nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kaypak Köyü’ndeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.


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