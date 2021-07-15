Osmanlı Ocakları'ndan "HDP" açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe, 15:08

HDP’nin kapatılması talebiyle, 18 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay’a ilk başvuran Osmanlı Ocakları geri adım attı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ikinci iddianameyi kabul etmişti.

Öte yandan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Külliye TV’de HDP’nin kapatılması tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HDP’nin kapatılmasıyla ilgili ilk adımı atan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, “HDP Yöneticilerine siyasi yasak getirilsin HDP kapatılmasın” ifadelerini kullandı.

Canpolat şöyle konuştu:

“Ben Yargıtay’a HDP kapatılsın diye müracaata bulunmuştum ama artık HDP’nin kapatılmasından yana değilim. Bunun millete ve devlete bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Bakın HDP’li yöneticilerin bir tanesini bile sevmiyorum. Çünkü benim bu vatandaki kardeşlerimi kandırıp dağa terörist yaptı bunlar. Bunların yatacak yerleri de, yapacak siyasetleri de yok.

Siyaset yasağı getirilsin hepsine, partinin parası kesilsin ama parti kapatılmasın. Kapatırsanız marjinal bir grup olur. Radikal bir grup olur, radikalleşme olur. Devlet aklıyla hareket edilmesi gerekir. Hırsla, kinle, nefretle olmaz. Biz HDP’ye oy verenlerin oylarına talipsek HDP’yi kapatmayacağız. Ama yöneticilerini varsa bir suçları yargılayalım. Evet Yargıtay Başkanlığı’na müracaatım var benim neden mi? HDP’nin yaptığı suçlar ayyuka çıktı çünkü.

Gözle görülür, elle tutulur deliller, suçlar her türlü rezillik varken kimse müdahale etmedi. Biz böylesine bir refleks gösterince nihayet bir kamuoyu oluştu ve nihayeti buraya geldik. Biz bu konuyu iyice irdeledik her tarafından baktık HDP’yi kapatmak çözüm mü? HDP kurumdur. Tüzel bir kişilikten bahsedelim evet suçlu HDP’nin yöneticileri oradaki bir tabelanın sucu olabilir mi? Bir simgenin suçu olabilir mi? Sizce silahın mı suçu var? Silahı kullananın mı suçu var? Silahı sen sınırda nöbet tutup milletin namusunun bekçiliğini de yapabilirsin. Gidip insanları katledip öldüredebilirsin, silahı nasıl kullandığına bağlı…”