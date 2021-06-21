Son dakika: AYM'den HDP iddianamesi kararı
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini bugün tamamladı.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini bugün tamamladı. İncelemeye göre, HDP iddianamesi kabul edildi.
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