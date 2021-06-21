Son dakika: AYM'den HDP iddianamesi kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini bugün tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 11:08
Son dakika: AYM'den HDP iddianamesi kararı
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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini bugün tamamladı. İncelemeye göre, HDP iddianamesi kabul edildi.

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