Osmanoğlu, 2. Abdülhamit'in yabancılara sattığı kaynakları açıklayan tarihçi Sinan Meydan'ı hedef aldı

2. Abdülhamit’in torunu Orhan Osmanoğlu, dedesinin birçok üretim aracını yabancı sermayeye sattığını belirten tarihçi Sinan Meydan'ı hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:17
Osmanoğlu, 2. Abdülhamit'in yabancılara sattığı kaynakları açıklayan tarihçi Sinan Meydan'ı hedef aldı
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Tarihçi Sinan Meydan’ın 2. Abdülhamit’in demiryollarını, madenleri, bankaları, belediye hizmetlerini yabancı şirketlere devrettiğini belirttiği yazısına Orhan Osmanoğlu sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Tarihçi Sinan Meydan, "II. Abdülhamit, demiryolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri (su, havagazı, elektrik, telefon, tramvay, tünel vb.) sanayi kurumları, limanlar, tütün, hatta en temel vergileri, imtiyazlı yabancı şirketlere teslim etti” ifadelerini kullandı. 2. Abdülhamit’in torunu Orhan Osmanoğlu, Meydan’ı, "Sahte bir tarih anlatıyorsunuz . Sultan Abdülhamit Han’ı anlamanız için önce yüzde 0,001 zekaya sahip olmanız gerekir" sözleriyle hedef aldı.

2. Abdülhamit'in torunu Osmanoğlu, "İstediğinizi yazın ama şunu bilmelisiniz ki asla insanların gönüllerinde ki Sultan Abdülhamit sevgisini yok edemezsiniz” dedi.


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