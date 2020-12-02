Osmanoğlu, 2. Abdülhamit'in yabancılara sattığı kaynakları açıklayan tarihçi Sinan Meydan'ı hedef aldı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:17

Tarihçi Sinan Meydan’ın 2. Abdülhamit’in demiryollarını, madenleri, bankaları, belediye hizmetlerini yabancı şirketlere devrettiğini belirttiği yazısına Orhan Osmanoğlu sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Tarihçi Sinan Meydan, "II. Abdülhamit, demiryolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri (su, havagazı, elektrik, telefon, tramvay, tünel vb.) sanayi kurumları, limanlar, tütün, hatta en temel vergileri, imtiyazlı yabancı şirketlere teslim etti” ifadelerini kullandı. 2. Abdülhamit’in torunu Orhan Osmanoğlu, Meydan’ı, "Sahte bir tarih anlatıyorsunuz . Sultan Abdülhamit Han’ı anlamanız için önce yüzde 0,001 zekaya sahip olmanız gerekir" sözleriyle hedef aldı.

2. Abdülhamit'in torunu Osmanoğlu, "İstediğinizi yazın ama şunu bilmelisiniz ki asla insanların gönüllerinde ki Sultan Abdülhamit sevgisini yok edemezsiniz” dedi.