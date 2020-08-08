ÖSYM'den DGS adaylarına 'saat' uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın düzenlenecek 2020-Dikey Geçiş Sınavı'na girecek (DGS) adaylarının, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yarın düzenlenecek olan 2020-Dikey Geçiş Sınavı hakkında açıklama yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-DGS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
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