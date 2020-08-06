ÖSYM'den YKS tercihlerine ilişkin yeni açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin başladığını duyurarak, tercihlerin 14 Ağustos 2020'e kadar “ais.osym.gov.tr” sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:04
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şunları söyledi: 

"Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."



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