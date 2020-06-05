Otellerde umutlu bekleyiş

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

“Çok yaşa Antalya” sloganıyla kampanya başlatılan kente, yurtiçinden ilk uçuşlar başladı.

Almanya’dan da 10 Haziran’dan itibaren dış hat uçuşları başlayacak. Rusya’dan gelecek hareketlenmenin ise çok daha geç başlayacağı gözleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 600 binden fazla yatağa 400 bin dolayında istihdam yaratan turizmin normalleşme sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Karaloğlu, “Hepimiz sıkıldık, hepimizin, dünya insanının tatile ihtiyacı var” dedi.

2020: KAYIP YIL

Bu yıl ciddi kayıplar olacağını da kaydeden Karaloğlu, “Pandemi sürecinde şehri ve sektörü ayakta tutmalıyız. Bunu sağlarsak çok hızlı koşarız ve kaybettiklerimizi de çok hızlı geri alırız. Krediler, sertifikasyonlar... Yapılan tüm çalışmaların amacı bu. 2020 ayakta kalma sezonudur. Bu sene işletmelerimizi ayakta tutabilirsek 2021’de veya tamamen pandemi bittikten sonra çok hızlı kayarız” diye konuştu.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise, “Hesabımızı iyi yapmamız gereken bir yıl. Turizmde kötü senaryom 2.5 milyon, iyi senaryom 5 milyon 200 bin” dedi.