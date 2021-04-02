Otizm derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan '5 maaş' göndermesi

02 Nisan 2021 Cuma, 19:32

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Otizm Vakfı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a vakıf binasını tanıttı. Kılıçdaroğlu ve Yavaş ikilisine çocukların yaptığı yiyecekler tanıtıldı, bir çocuk piyanoda Mozart’ın Türk Marşı’nı çaldı ve Yavaş otizmli bir çocukla pinpon oynadı. Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a bir otizmli çocuk çikolata ikram etti. Vakıf binası incelemesinin sonunda ise Kılıçdaroğlu, çocuklarla birlikte balon uçurdular. Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a vakfın çalışmaları hakkında da sunum yapıldı.

Vakıf Başkanı Çayan, Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a en önemli sorunlarından bahsetti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği kurslardan 1 ayda mezun olanların otizmli çocuklara bakabildiğini aktaran Çayan, “Bir haftalık eğitimle otizmli öğretmeni olanlar var. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı 1 aylık kurslarla olanlar var” dedi. Çayan bu eğitim süresinin pandemi döneminde uzaktan eğitimle verildiğini ve süresinin de 10 güne düştüğünü kaydederek, bu eğitimleri eleştirdi.

“BEŞİNCİ MAAŞI BAĞLAYACAK BİR YER BULALIM”

Çayan otizmli çocuklar için maddi sıkıntılar da olduğunu belirterek, kendilerine gelen bağışlarda şeffaf davrandıklarını ve vakıf senetlerine hiçbir yöneticinin huzur hakkı almayacağına ilişkin madde koyduklarını kaydetti. Çayan, “Bizim öyle çiftçe maaşlar filan… Herkes kendisine neyse o. Gönüllü olacak” dedi. Kılıçdaroğlu, Çayan’ın sözlerine tebessümle “5’inci maaşı bağlayacak bir yer bulalım” diye espriyle yanıt verdi.

OTİZM RAPORUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ İSTENDİ

Çayan otizmli çocukların eğitimi sonrasında iş ve meslek yaşamlarına ilişkin düzenleme olmadığını, hatta çocukları bırakacak yerlerin bile bulunmadığını söyledi. Çayan, otizmli çocuklara ilişkin TBMM’de kurulan komisyonda rapor hazırlandığını ve bu raporun kanunlaşmasıyla bu çocuklar için büyük yol alınacağını açıkladı. Çayan, 1,5 milyon otizmli çocuğun sorunlarının çözümü için TBMM’den kanun çıkması gerektiğini belirterek, sivil toplum kuruluşları arasında birlikte hareket edilmediği için kamuoyu baskısını oluşturulamadığını ifade etti. Çayan çocuklar için bir eylem planı hazırlanması gerektiğini anlattı.

“İŞ OLANAKLARI SAĞLANMASI LAZIM”

Vakıf ziyaretinin ardından basına değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, her otizmli çocuğun farklı özelliği olduğunu belirterek, “Bunlar eğitimle keşfedilebiliyor. Bugün farkındalık günü. Hepimizin sosyal devletin gereğini yerine getirmek için çaba harcamamız gerekiyor. Bu evlatlarımızın topluma kazandırılması, onlara iş olanaklarının sağlanması lazım. Onların sigortalı çalışmaları gerekiyor. Pek çok belediye otizmli çocukların çalıştıkları kafeler yapabiliyorlar. Burada çocuklar çalışabiliyor. Ama bu yetersiz, bunun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.