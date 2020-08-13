Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:13

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Erdemli ilçesinde yapılan denetimlerde, bir otobüsün bagajında, kaçak yollarla elde edilen doktor balıkları ele geçirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Erdemli İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince gece saat 23.00 sıralarında yapılan ortak denetimde, Antalya'ya seyahat halinde olan bir otobüsün bagaj kısmında tüpler içerisinde yaklaşık 2 bin 500 adet canlı doktor balığı bulundu. Avlanması, nakli ve satışı yasak olan balıklara ekiplerce el konuldu.

Açıklamada, halk arasında ‘Kangal Balığı’ olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. İlgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir balıkların ivedi bir şekilde doğal hayatlarına bırakıldıkları bildirildi.

CİLT HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK KULLANILIYOR

Doktor balıkları, cilt hastalıklarında ve özellikle sedef hastalığını önlemede en çok başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Çok küçük olan bu balıklar, vücuttaki ölü deri artıklarını temizleyerek cildi hastalıklardan arındırıyor. Balıklar, bu sırada vücuda masaj da yapmış oluyor.