Otobüs kazaları Meclis gündeminde

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:50

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, son günlerde ölümcül yolcu otobüsü kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ayrı ayrı yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, son günlerde Türkiye’de otobüs kazaları sayısının ciddi oranda artığına dikkat çekti.

Önergede 5 gün içinde yaşanan 3 ayrı otobüs kazasında toplam 21 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 92 vatandaşımızın ise yaralandığını hatırlatan Tanal, şehirlerarası otobüs kazalarına ilişkin verileri talep etti.

DENETİMLER YAPILIYOR MU?

Tanal önergede, kazalarda otobüs şoförlerinin kusur oranını sorguladı. Şehirlerarası yolcu otobüslerinin denetiminin ne sıklıkla yapıldığını soran Tanal, sefer öncesi ve sefer sırasında denetimin yapılıp yapılmadığını, yapılan denetimlerin neler olduğunu sordu.

CHP’li vekil, yönelttiği soru önergesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 98’de yer alan ticari araç şoförleri tarafından uyulması gereken; araç kullanım süreleri, takograf kullanımı, dinlenme, mola ve uyku süreleri gibi zorunlu esasların denetiminin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi talep etti.

“Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları” başlıklı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 98. maddesinde, “Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmelerinin yasak olduğunun” belirtildiği anımsatan Tanal, “Ocak 2021 yılından söz konusu önerge tarihine kadar takograf denetiminde bu yasağa uymadığı tespit edilen şoför sayısı kaçtır? Yasağa uymayan şoför ve firmalara ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?” diye sordu.

"TAKOMETRE HİLESİNE KARŞI UYANIK OLUNMALI"

Otobüs kazalarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şoförlerin ne kadar süreyle araç kullandıklarının takograf verileriyle tespit edilebileceğini belirterek, “Yasayla uygulama farklı olmamalıdır. Denetimde eksiklik yaşanmalıdır. Emniyet görevlileri, otogarların giriş ve çıkışlarında bekleyerek, takometre bakmalıdır. ‘Kaç saattir bu şoför araç kullanıyor’ diye kontrol etmelidir. Ayrıca takometre hilelerine karşı, ölçüm verileriyle oynanması ihtimaline karşı da uyanık olunmalıdır. Yine araçların bakımının yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır” dedi.

"ŞOFÖR VE MUAVİNLER SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILIYOR"

Uzun yol şoförlerinin çalışma koşullarının ağır olduğunu ve çoğunluğunun sigortasız çalıştırıldığını aktaran Tanal, “Son kazaların şoförlerin yorgun olması, uyuklaması, araçların bakımsız olması sonucu yaşandığı yönünde iddialar var. Şoförler, muavinler sigortasız çalıştırılıyor. Güvenceleri yok. Muavinlere sefer başına ücret veriliyor. Muavinler sık sık değişiyor. Otobüsle yolculuk yaparken sıkıntılarını bizzat şoför ve muavinlerden dinledim. Otogar giriş ve çıkışlarında ayrıca SGK kontrolü yapılmalıdır. Denetimi sıklaştırmadan, gerekli yaptırımlarda bulunmadan bu sorunu çözemeyiz. Geçiştirilecek, ertelenecek bir mesele değildir bu. Vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusudur” ifadelerini kullandı.