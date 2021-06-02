Otomobil satışları son 10 yılın en düşük seviyesinde

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:30

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.1 artarak 43 bin 138 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 61.9 artarak 11 bin 596 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yıla göre yüzde 72 artışla 314 bin 882 adet oldu.

Satıştaki artışta tüketicilerdeki fiyatların daha da yükseleceği endişesinin etkili olduğunu düşündüğünü ifade eden EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, tüketicilerin kurdaki ani yükselişler ve giderek daha fazla sayıda aracın üst vergi dilimine girmesi nedeniyle alıma geçtiğini belirtti.

'DÖVİZE ENDEKSLİ OLAN OTOMOBİLE YÖNELİYOR'

"Yıllardır otomotiv yatırım aracı değildir dedik, ancak kurdaki yükseliş nedeniyle vatandaş dövize ve bir yatırım aracı olarak fiyatı dövize endeksli olan otomobile yöneliyor" diyen Şahin, filo talebinin gerilemesine karşılık bireysel tüketici talebinin güçlendiğine dikkat çekti.

'KİMSENİN BÖYLE BİR BEKLENTİSİ YOKTU'

TL'deki ani ve keskin değer kayıpları nedeniyle uzmanların ve otomotiv şirketlerinin tahmin yapmakta zorlandıklarını ve Mayıs satışlarının sürpriz derecede yüksek olduğunu ifade eden Şahin, "Sadece 11 gün açık kalan pazar için rekor bir sayı, kimsenin böyle bir beklentisi yoktu" dedi.