Otomobil üst geçit direğine çarptı: 2 yaralı
Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjde bulunan üst geçit direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Başkent'in Keçiören ilçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus istikametine seyreden Yağızhan Buğra E. yönetimindeki 06 BHT 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir korkulukları parçalayarak, üst geçit direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Yağızhan Buğra E. ile kabin içerisinde sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle aracın ön kabininde sıkışan kadın yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu çıkarılırken, sağlık çalışanları durumu ağır olan kadının bilincini açık tutmaya çalıştı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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