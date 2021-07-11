Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Abdullah Y.'nin (26), 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan Abdullah Y., sağlık ekipleri beklenirken “Keşke ölseydim” diyerek cep telefonundan şarkı dinledi.
Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe mevkiinde meydana geldi. Abdullah Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Y. için sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada otomobilini çalıştırmak isteyen Abdullah Y.'ye, vatandaşlar engel oldu.
Ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Y., "Keşke ölseydim" diyerek cep telefonundan açtığı şarkıyı dinledi.
Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü, sedyeye yatmayınca yürüyerek ambulansa götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı testte Abdullah Y.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abdullah Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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