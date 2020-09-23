'Otomobilsiz Kent Günü'nde Efes Selçuk sokakları bisikletliler için kapatıldı
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda “İlham Veren Kent Ayaklarınızın Altında” sloganıyla etkinlikler düzenleyen Efes Selçuk Belediyesi, Otomobilsiz Kent Günü’nde kentin sokaklarını yayalara ve bisiklet sürücülerine açtı.
Anton Kallinger Caddesi, Sean Jean Caddesi, Uğur Mumcu Sevgi Yolu ve çevresi araç trafiğine kapatılarak gün boyu sadece yayaların ve bisiklet sürücülerinin kullanımına sunuldu.
Efes Selçuk Bisikletlileri de akşam saatlerinde trafiğe kapalı alanda bisiklet sürerek farkındalık oluşturdular. Çoğunluğunu gençlerin ve çocukların oluşturduğunu topluluk İstasyon Meydanı’ndan hareket ederek belirlenen alanda keyifle bisiklet sürdüler. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk gününde belediye mesaisine bisikletle giden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm hafta boyu Efes Selçuk’luları işe yaya ya da bisiklet kullanarak gitmeye davet etmişti.
Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası içinde önemli bir farkındalık günü olan “Otomobilsiz Kentler Günü" diğer adıyla “Sıfır Emisyonlu Hareketlilik Günü” etkinliği ile sürdürülebilir ulaşım kavramına dikkat çekilerek; motorlu araç trafiğinin azaltılarak ekolojik dengeye ve insan sağlığına katkı sunulması amaçlanıyor.
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