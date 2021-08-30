ÖTV indiriminde bayi oyunu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:45

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçen günlerde sıfır binek otomobillerin bazı modellerini kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu sayede bazı modellerde 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşandı.

ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatlar düşmüş olsa da bayiler elinde bulunan yetersiz stoklara karşı önlemler almaya yöneldi. Bazı büyük firmalar ise ÖTV indirimi sonrası türlü oyunlar ile stokta bulunan araçlarını yeniden temin edememe ihtimaline karşı satmıyor veya kendi alt firmalarına satarak serbest piyasaya dahil ediyor.

BAYİLER TEMİN SORUNUNA KARŞI DAHA ÇOK ÖNLEM ALDI

Milli gazeteden Mehmet Fahri Özkan'ın Pandemi ile üretim ve teminlerde yaşanan sorunlara ek olarak otomobil dünyasını etkileyen çip krizi ile başlayan sorunlar devam ediyor. Otonomi Toplu Yapı Site Yönetimi Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Şekerci, pandemi öncesinde bayilerin onlara verilen satış rakamlarına ulaşmak için maksimum satış ama minimum kazanç elde etmeye yönelik hareket ettiklerini belirterek, “Pandemi ile araç temininde yaşanan sorunun başlaması ile baktılar ki, sattıkları araçların yerine yeni araç alımlarında sorun yaşıyorlar. Bu ne demek 240 bin liraya aldığı aracı 245 bin liraya satarken sonra ki alımında 275 bin liraya fabrikadan alınca sermayelerinde erimeler söz konusu oldu. Bu da bayileri biraz daha önlemli ve stoklu çalışmalara yol açtı” dedi.

ARAÇ STOKU YETERSİZ

Bayilerin pandemi ile başlayan sorunlara karşı türlü önlemler aldığını kaydeden Şekerci, bu önlemlerle bazı satışları durdurduklarını ifade ederek, “Fabrikalar 3 aylık tatil dönemlerinde yapılan bakım sezonlarında bantlar durur. Bantların durduğu aşamada stoklar oluşmamıştı. Bu arada gelen ÖTV indirimi 300 bin liraya satılan bir araç 250 bin TL’ye indi ama bahsedilen araç stokta yok. Gelecek tahmini üretimde yılbaşında” ifadelerini kullandı.

ÖTV İNDİRİMİ ELDE OLMAYAN ARACA GELDİ

İkinci el araçların fiyatlarının düşmemesinin sebebinin sıfır kilometre araçlarda stokların yetersiz olmasına bağlayan Şekerci, “ÖTV indirimi olmasa bile şu an 0 arabaya talep karşılanamazken bir de ÖTV matrah indirimi ile her firmanın 1.0 motorluk aracına gelen indirime karşın piyasada bu araçlar yok yani olmayan mala fiyat indirimi geldi. Bu bir tehlikedir” diye konuştu. İkinci el araç almak isteyen vatandaşların sıfır araçlar için verilen indirimin ikinci el araçları da etkilemesini beklediğini kaydeden Şekerci, vatandaşın ikinci elde indirimin yansımadığını görmesi ile ellerinde bulunan nakit parayı beklettiğini vurguladı.

BAYİLER ELLERİNDEKİ ARABAYI KENDİ ALT FİRMALARINA SATTI

ÖTV indirimin vatandaşa olan yansımalarını firmaların takip ettiğini kaydeden Şekerci, bu yansımalara göre yeni yol haritaları çizdiklerini belirtti. Şekerci, “Firmalar, ‘Biz kâr marşından feragat ettik. Ancak şimdi indirimin ardından talep arttı ve biz de araç vermiyoruz’ dediler bu birinci handikap. İkinci handikapları ise ellerinde araba olup tekrar ÖTV indiriminden faydalanamam diyen bayiler ise kendi alt firmalarına filo satışı olarak faturalandırıp satış yaptı. Vatandaşa gitmesi gereken arabalar kendi alt firmalarına gitti. Buradan satışa çıkan araçlar ise serbest piyasada satışa çıktı ve böylece 0 kilometre araçtan pahalı satılan ikinci el araçlar ortaya çıktı” diye konuştu.