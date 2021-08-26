ÖTV düzenlemesi işe yaramadı: Otomotiv sektörü tepetaklak

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:31

Binek otomobiller için 16 Ağustos’ta getirilen ÖTV matrahı düzenlemesinin satışları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Otomobil fiyatlarında indirim getiren düzenlemeye rağmen talepte güçlü canlanma olmadığı dile getiriliyordu. Kredi cephesinden gelen "ilk sinyal" de satışlarda bir artış oluşmadığını destekler nitelikte.

ÖTV düzenlemesi sonrası taşıt kredilerine ilişkin ilk veri Merkez Bankası’ndan geldi. Haftalık para-banka istatistiklerine göre 16 Ağustos haftasında taşıt kredilerinde 62 milyon liralık düşüş yaşandı. 13 Ağustos haftasında 10 milyar 782 milyon TL olan toplam taşıt kredisi tutarı, ÖTV düzenlemesinin hayata geçtiği 16 Ağustos haftasında 10 milyar 720 bin TL'ye geriledi.

Mevduat ve kalkınma bankaları tarafından verilen taşıt kredileri, 2 Temmuz haftasından bu yana 11 milyar liranın altında seyrediyor. Temmuz başında banka kredisi ve finansal kiralamayla alınan taşıt araçlarının taksit sürelerinde düzenlemeye gidilmişti. BDDK kararıyla kredi vadeleri sınırlandırılırken, taşıt değerine göre kredi tutarı oranları da aşağı çekilmişti.

ÖTV SEVİNCİNE ‘STOK’ FRENİ

Dünya gazetesinin haberine göre, ÖTV matrahlarında güncellemeye gidilmesi, tüketici talebini artırsa da araç almaya giden çoğu tüketici araç alamadan döndü. İndirim kapsamına giren araçlarda çip krizi nedeniyle yeterli stok bulunmuyor.

Sektör temsilcileri, talep artışına rağmen satışların ağustos ayında geçen yılın altında bile kalabileceğini öngörüyor. Ağustos 2020’de yaklaşık 62 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti. Otomotivcilere göre, yeterli sayıda araç olsaydı bu ay en az 90 bin adet araç satılabilirdi.

Sektör yetkilileri, piyasanın canlanması için matrah güncellemesinden çok taşıt kredilerinde ve taksit sayılarında düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgularken, BDDK ise sektörün bu talebine birkaç ay olumlu yanıt veremeyeceğini bildirmişti.