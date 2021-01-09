Ovacık Belediye Başkanı, sokak hayvanları için makam ve belediye araçlarını sattı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde hafta içi 21.00'den sonra, hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, vatandaşların da evlerinde kalması ve kışın gelmesi sonucu, sokak hayvanları barınma ve yiyecek bulma konusunda zorluk yaşamaya başladı. Tunceli'nin 3 bin nüfusa sahip Ovacık ilçesinde sokak hayvanlarının mama ve barınak ihtiyacını karşılamak için CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, makam aracı dahil 3 belediye aracını ihaleye çıkartarak satışını gerçekleştirdi. Satıştan elde edilen 170 bin TL'lik kaynakla ilçedeki sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

'BURADA 6 AY KIŞ YAŞANIYOR, ÇABAMIZ ONLARIN ÜŞÜMEMESİ'

Ovacık ilçesinde 6 ay boyunca kış şartlarının hakim olduğunu ifade eden Başkan Sarıgül, "Ovacık, çok soğuk bir ilçe ve bizler de bu ilçede sokaktaki dostlarımızı soğuktan korumak için onlara kulübe ve barınak yapmak için yola çıktık. Hayvansever Işık Berfin ve arkadaşlarının katkılarıyla küçük kulübeler yaptık. Bu kulübelerin bir kısmına büyük köpekleri bir kısmına da kedileri yerleştiriyoruz. Sokak hayvanlarını bu şekilde soğuktan koruyacağız. Belediyemizin bütçesi düşük olduğu için hayvanseverlerden mama desteği de isteyeceğiz. Fakat şu an yaptığımız ve yapacağımız barınaklar için belediyemizde makam aracı dahil 3 aracımızı sattık ve 170 bin TL'lik kaynak yarattık. Bu kaynağın tamamını hem bu yıldan hem de gelecek yıl yapacağımız barınaklar dahil olmak üzere sokak hayvanları için kullanacağız. Halkımızdan istediğimiz bu hayvanların da canının olduğunu, soğuk kış günlerinde yavruların ölebileceğini hatırlayarak sahiplenmeleridir. Bu vesileyle her binanın önünde bir kulübe yapıyoruz" diye konuştu.

'MAKAM ARACI OLMASA DA OLUR'

Ovacık'ın küçük ilçe olduğu için makam aracına gerek de duymadığını belirten Başkan Sarıgül, şunları söyledi:

"Biz şu anda 13 kulübe yaptık, 7 tane de Işık Berfin arkadaşımızın yaptığı kulübe var. Her gün yapmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 70 tane daha yapacağız. Yaz aylarında da büyük bir barınak yaparak hayvanları oraya taşıyacağız. Kışın tekrar evlerin önüne taşıyacağız. Makam aracıyla 3 aracımız vardı. Otomobil, traktör ve eski bir kamyonumuz vardı. Bunları satarak iyi bir kaynak elde ettik. Bizler burada makam aracı olmadan da gezebiliyoruz. Zaman zaman belediyemizin araçlarıyla acil gideceğimiz bir yerler olursa gidebiliriz. Kendi özel aracımızı kullanabiliriz, bir makam aracı gerekmiyordu. Makam aracının zamanla değeri düşecek. Sokak hayvanlarının üşümemesi için onu satmak daha mantıklı geldi"

Sokak hayvanlarını evlerinin önünde besleyen Kader Çetin ise Başkan Sarıgül'ün örnek bir projeye imza attığını söyleyerek, "Ovacık'ta çok fazla sokak hayvanı var. Ben de bir hayvansever olarak kapımın önünde bir köpek ve üç yavrusuna bakıyorum. Kendi imkanlarımızla bunları beslemeye çalıştık fakat çetin geçen kış şartlarından dolayı ısınma sorunu vardı. Sağ olsun Başkanımız Mustafa Sarıgül, bu anlamda bize destek oldu. Makam aracı ve belediyeye ait araçları satarak onlara kulübeler yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.