OYAK'tan "157 milyar" açıklaması
OYAK, 2020 sonu itibarıyla konsolide hasılatını 73 milyar liraya, toplam varlıklarını ise 157 milyar liraya ulaştırdı.
OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 61. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Toplantıda verilen bilgilere göre, OYAK, 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıkladı. Şirketin nema oranı, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020'de de enflasyonun üzerinde (12,6 puan) gerçekleşti.
Geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar liraya, toplam varlıkları da 157 milyar liraya ulaştı. OYAK, 4,3 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın yüzde 2,5'ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine gerek dışa bağımlılık gerekse cari açığın azaltılmasına yönelik katkı sağlayan OYAK, grup şirketleriyle birlikte 2020 yılında 15 milyar TL vergi ödedi.
Şirket, son yıllarda yaptığı uzun vadeli planlara dayanan stratejik hamlelerle grup şirketlerinin karlılıklarını ve piyasa değerlerini artırdı. OYAK, tüm bunları yapılandırılmış organizasyon, profesyonel ekipler, mevcut şirketlerinin verimlilik ve altyapı yatırımları, yeni yatırım ve satın almalar, şirket birleşmeleri ve halka arzlarla gerçekleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, TOTAL'in Yıldırım Demirören tarafından OYAK'a satışı ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.
Demirören Ailesi'ne ilişkin Total'in OYAK'a satışındaki yolsuzluk iddiası gündeme gelirken, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, tartışmalı satın almanın detaylarını yazmıştı.
Terkoğlu, satın almanın görüşüldüğü toplantının tanıklarına göre Deniz Kuvvetleri adına katılan Cihat Yaycı, “Pazar payı küçük, 4 yılda birçok bayisini kaybetmiş” diyerek itiraz ettiğini anlatmıştı.
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