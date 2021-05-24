OYAK'tan Tamek için Rekabet Kurumu'na başvuru
OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu’na başvurdu.
OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rakebet Kurumu'na başvuruda bulundu. OYAK'tan yapılan açıklamada, satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı. OYAK, kısa bir süre önce satın aldığı Sagra ile gıda sektörüne giriş yapmıştı.
Tamek ile OYAK'ın gıda sektöründeki hedeflerini bir sonraki aşamaya taşıdıklarını ve yeni kategorilere adım atma fırsatına kavuştuklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Son beş yılda Hektaş ile tarım alanında attığımız stratejik adımların ışığında gıda sektöründe de etkinliğimizi arttıracağız. Sagra ve Tamek gibi geçmişi uzun yıllara dayanan, Türk halkının beğenisini kazanmış güçlü markaları küresel olarak da hak ettikleri konuma taşıyacağız" dedi.
Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdem, "Tamek'in cirosunun yaklaşık %30'u ihracattan geliyor. Biz bu oranı korumayı hedefliyoruz. Ancak ciroyu beş yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz" diye konuştu.
Açıklamaya göre, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Tamek'in meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti A.Ş.'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.
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