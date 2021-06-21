Barış Terkoğlu, Total'in satışını yazdı: Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında, Total'in satın alındığı toplantıda yaşananları kaleme aldı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu; "Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı" başlıklı bugünkü köşe yazısında Total'in OYAK tarafından "fahiş fiyatla" nasıl satın alındığını köşesine taşıdı.
Terkoğlu'nun yazısına göre; OYAK’ın, “fahiş fiyatla” Demirören’den aldığı Total’e ilişkin Sedat Peker’in iddiasını kaynaklar doğruladı. Satın almanın görüşüldüğü toplantının tanıklarına göre Deniz Kuvvetleri adına katılan Cihat Yaycı, “Pazar payı küçük, 4 yılda birçok bayisini kaybetmiş” diyerek itiraz etti.
YETKİ AŞIMI YAPILDI
Yaycı, OYAK yönetiminin yetki aşımı yaptığını da belirterek toplantıyı terk etti. “Yukarıdan gelen” uyarının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanı devreye girdi. Komutanın “Sen benim adıma oradasın” sözlerinin ardından Yaycı satışa onay vermek zorunda kaldı.
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