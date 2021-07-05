Oytun Erbaş: Doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım
"Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklamasıyla konuşulan Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" dedi.
Türkiye’nin koronavirüsle tanıştığı ilk süreçte, virüs konusunda yaptığı ve sonradan yanlışlanan değerlendirmeleri nedeniyle eleştirilen Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, birçok araştırma yaptığını ve literatüre çok şey kattığını söyledi.
Erbaş, "80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" dedi.
"Koronavirüs Türkleri etkilemez" şeklindeki açıklamasıyla konuşulan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Hakan Bilgin'in sunduğu 'Mekanın sahibine geldik' adlı programda bazı açıklamalarda bulundu.
Erbaş, "Birçok araştırma yaptım, literatüre çok şey kattım. Ve ölürken ben 80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim önümde kırk yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım. Bak bunda mütevazı değilim. Çünkü şu an bir Oytun yetişmeye kalksa kırk sene sürer" dedi.
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