Oytun Erbaş'ın, 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' sözlerine doktorlardan tepki

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:21

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez 'tuzlu ayran' açıklamalarıyla gündemde.

Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş, son olarak "Tuzlu ayran otizm yapıyor" açıklamasında bulundu.

Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.

DOKTORLARDAN TEPKİ

Erbaş'ın açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medyadan tepki geldi. Erbaş'a tepki gösteren doktor ve akademisyenler, söz konusu iddianın sıçanlar ve fareler üzerinde yapılan bir deneye dayandığı ancak insanlarda nasıl etki yaptığına dair herhangi bir verinin bulunmadığını belirtti.

Erbaş’ın sözlerine Doç. Dr. Muhammed Keskin, Prof. Dr. Arif Verimli ve Çağrı Mert Bakırcı gibi isimler sosyal medyadan tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde: