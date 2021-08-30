Oytun Erbaş'ın, 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' sözlerine doktorlardan tepki
Covid-19 salgınının başladığı dönemde Covid-19'un 'Türk genini çok etkilemeyeceğini' iddia eden ve önlem olarak 'tuzlu su ile gargara' öneren Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez de "tuzlu ayranın otizme yol açtığını" iddia etti. Doktorlar, Erbaş'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez 'tuzlu ayran' açıklamalarıyla gündemde.
Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş, son olarak "Tuzlu ayran otizm yapıyor" açıklamasında bulundu.
Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.
Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.
DOKTORLARDAN TEPKİ
Erbaş'ın açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medyadan tepki geldi. Erbaş'a tepki gösteren doktor ve akademisyenler, söz konusu iddianın sıçanlar ve fareler üzerinde yapılan bir deneye dayandığı ancak insanlarda nasıl etki yaptığına dair herhangi bir verinin bulunmadığını belirtti.
Erbaş’ın sözlerine Doç. Dr. Muhammed Keskin, Prof. Dr. Arif Verimli ve Çağrı Mert Bakırcı gibi isimler sosyal medyadan tepki gösterdi.
O tepkilerden bazıları şu şekilde:
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası