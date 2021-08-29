Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
Türk Tabipleri Birliği, ABD'de yapılan bir araştırmayı kaynak alarak 'COVID-19'un uzun dönem etkileri' görseli paylaştı. Görselde, koronavirüsün uzun dönem etkileri yer aldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD'li bilim insanlarının araştırmasını kaynak alarak, koronavirüsün uzun dönem etkilerini gösteren bir görsel paylaştı.
47 bin 910 hastanın dahil edildiği, hastaları takip süresi, viral enfeksiyon sonrası 14 ila 110 gün arasında değişen araştırmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olan hastaların yüzde 80’inin bir veya daha fazla uzun vadeli semptom geliştirdiği belirtildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda, hastalık sonrasındaki sürede en sık görülen beş semptomun yorgunluk (%58), baş ağrısı (%44), dikkat bozukluğu (%27), saç dökülmesi (%25) ve nefes darlığı (%24) olduğu açıklandı.
TTB de araştırma için yaptığı yorumda, “COVID-19’un kalıcı etkilerinin boyutu, hastalığı önlemenin ne denli önemli olduğunu, dolayısıyla aşının değerini bir kez daha göstermektedir” dedi.
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