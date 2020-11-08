Oyuncu Ahmet Uz yaşamını yitirdi
Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün yaşamını yitirdi.
Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Nedim Saban, yaptığı paylaşımla duyurdu.
Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Saban, "Canım Ahmet Uz ağabeyim... Çok erken terk ettin bizi, çok özleyeceğim" dedi.
Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz . pic.twitter.com/hTTTmKH7su— nedim saban (@nedimsaban) November 8, 2020
Oyuncu Cem Davran ise Uz ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Necdet Yakın, Mete Sezer, Cem Davran, Ahmet Uz, Gülçin Akçay, Tuncer Sevi, Cemil Şahman, Alev Gürzap. Geçen şu fotoğrafa baktım, sadece Ahmet abiyle ben kalmışım dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti. Güle güle abi."
Kırık Testi (Kleist)— Cem Davran (@cdavran) November 8, 2020
Necdet Yakın, Mete Sezer, Cem Davran, Ahmet Uz, Gülçin Akçay, Tuncer Sevi, Cemil Şahman, Alev Gürzap.
Geçen şu fotoğrafa baktım, sadece Ahmet abiyle ben kalmışım dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti. Güle güle abi. #AhmetUz pic.twitter.com/wh1u57brQA
AHMET UZ KİMDİR?
Ahmet Uz, oyuncu, film yapımcısı ve seslendirme sanatçısıdır. Tam adı Zekai Ahmet Uz olan oyuncu, 22 Mart 1945'te Ankara'da doğmuştur.
Müzisyen bir aileden gelen Uz, 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ahmet Uz, ayrıca bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır.
Ahmet Uz'un Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde olmuştur.
100’den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Yapımcılık
Kadınca -1984
Acı - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Fidan - 1984
Şaşkın Gelin - 1984
Darbe - 1984
Oyunculuk
Kehribar - 2016
İncir Reçeli 2 - 2014
Bir Aşk Hikayesi - 2013
Acayip Hikâyeler - 2012
Unutulmaz - 2009-2011
Mahşer - 2007
Peri Tozu - 2007
Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
Küçük Hanımefendi - 2006
Eylül - Hamdi
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Zeytin Dalı - 2005
Yadigar - 2004
Yabancı Damat - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Zehirli Çiçek - 2000
Cadı Ağacı - 1994
Kara Melek - 1996
Üç İstanbul - 1983
Bir Yudum Mutluluk - 1982
Erkek Fatma - 1969
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