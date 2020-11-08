Oyuncu Ahmet Uz yaşamını yitirdi

08 Kasım 2020 Pazar, 14:49

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Nedim Saban, yaptığı paylaşımla duyurdu.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Saban, "Canım Ahmet Uz ağabeyim... Çok erken terk ettin bizi, çok özleyeceğim" dedi.

Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz . pic.twitter.com/hTTTmKH7su — nedim saban (@nedimsaban) November 8, 2020

Oyuncu Cem Davran ise Uz ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Necdet Yakın, Mete Sezer, Cem Davran, Ahmet Uz, Gülçin Akçay, Tuncer Sevi, Cemil Şahman, Alev Gürzap. Geçen şu fotoğrafa baktım, sadece Ahmet abiyle ben kalmışım dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti. Güle güle abi."

Kırık Testi (Kleist)

Necdet Yakın, Mete Sezer, Cem Davran, Ahmet Uz, Gülçin Akçay, Tuncer Sevi, Cemil Şahman, Alev Gürzap.

Geçen şu fotoğrafa baktım, sadece Ahmet abiyle ben kalmışım dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti. Güle güle abi. #AhmetUz pic.twitter.com/wh1u57brQA — Cem Davran (@cdavran) November 8, 2020

AHMET UZ KİMDİR?

Ahmet Uz, oyuncu, film yapımcısı ve seslendirme sanatçısıdır. Tam adı Zekai Ahmet Uz olan oyuncu, 22 Mart 1945'te Ankara'da doğmuştur.



Müzisyen bir aileden gelen Uz, 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ahmet Uz, ayrıca bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır.

Ahmet Uz'un Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde olmuştur.

100’den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Yapımcılık

Kadınca -1984

Acı - 1984

Fırtına Gönüller - 1984

Fidan - 1984

Şaşkın Gelin - 1984

Darbe - 1984

Oyunculuk

Kehribar - 2016

İncir Reçeli 2 - 2014

Bir Aşk Hikayesi - 2013

Acayip Hikâyeler - 2012

Unutulmaz - 2009-2011

Mahşer - 2007

Peri Tozu - 2007

Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006

Küçük Hanımefendi - 2006

Eylül - Hamdi

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Zeytin Dalı - 2005

Yadigar - 2004

Yabancı Damat - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Zehirli Çiçek - 2000

Cadı Ağacı - 1994

Kara Melek - 1996

Üç İstanbul - 1983

Bir Yudum Mutluluk - 1982

Erkek Fatma - 1969