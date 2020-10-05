Oyuncu Aslıhan Gürbüz taciz mesajını ifşa etti: Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:29

Ekranların sevilen yüzü Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşmişti. En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir erkek takipçisinin taciz mesajını ifşa etti.

''BİZ SUSMAYACAĞIZ SİZ ADAM OLACAKSINIZ''

Aslıhan Gürbüz, ‘’Biz susmayacağız siz adam olacaksınız’’ dedi. İfşalandığını gördüğünde ‘Dikkat çekmek için yazdım’ diyen kişiye tepki göstermeye devam eden oyuncu, ‘’Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil’’ yazdı.

Oyuncu son olarak, ‘‘Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz’’ notunu paylaştı.