Oyuncu Aslıhan Gürbüz taciz mesajını ifşa etti: Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinden gelen taciz mesajını ifşa etti. Gürbüz çirkin mesajın ardından gelen diğer mesajı da paylaşmayı ihmal etmedi.
Ekranların sevilen yüzü Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşmişti. En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir erkek takipçisinin taciz mesajını ifşa etti.
''BİZ SUSMAYACAĞIZ SİZ ADAM OLACAKSINIZ''
Aslıhan Gürbüz, ‘’Biz susmayacağız siz adam olacaksınız’’ dedi. İfşalandığını gördüğünde ‘Dikkat çekmek için yazdım’ diyen kişiye tepki göstermeye devam eden oyuncu, ‘’Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil’’ yazdı.
Oyuncu son olarak, ‘‘Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz’’ notunu paylaştı.
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