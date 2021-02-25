Oyuncu Berkay Ateş’ten Tarkan itirafı

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:10

Oyuncu Berkay Ateş, YouTube izleyiciyle buluşan "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin bu haftaki konuğu oldu.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatan oyuncu, geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman gençken ilgili olduğu futbola devam edip Beşiktaş’ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına geldiğini ifade etti.

Programın "Gözlerimin İçine Bak" bölümünde İbrahim Selim'in yönelttiği sorulara cevap veren oyuncu, "Hiç misafirliğe gittiğin bir evde bornozu havlu olarak kullandın mı?" sorusun, "Burada kullanmamış olan var mıdır ki? Herkes yapar bunu ama bunun da özel taktikleri var. Mesela direkt bornozu kullanmamalı, bornozun kol kısımlarının içine elinizi sokun orada kurulayın elinizi dışardan bakınca fark edilmiyor da" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra, oyun yazarlığı da yapan Ateş, oyunculuk ya da yazarlık arasında bir tercih yapması gerekse hangisinin ağır basacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Hikayenin iyi olduğu yerde oynamanın keyfi bambaşka. Orada yaptığım işimin karşılığını bulduğumu hissediyorum. Böyle işler oyunculuğa sarılmama sebep oluyor. Yazmanın keyfi ise bambaşka, ancak yazabilmem için şartlarımın istediğim gibi oluşması gerekiyor. İzole bir ortama mutlaka ihtiyaç duyuyorum. Uyumak ile uyanmanın bir farkının kalmadığı zaman dilimlerinde daha verimli yazdığımı düşünüyorum."

Evindeki masasından yatağına, oturma takımından kitaplığına kadar pek çok eşyayı kendi eliyle yaptığını anlatan oyuncu, ilerde marangozluk üzerine küçük de olsa mutlaka bir dükkan açma isteğinden de bahsetti.

Marangozluk işleriyle uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını da itiraf eden Ateş, "Hele zımpara atmak nasıl sakinleştiriyor beni inanamazsınız" ifadelerini kullandı.

'TARKAN'IN KORUMALIĞINI YAPTIM'

Gençlik zamanlarında Tarkan'ın harbiye konserlerinde koruma olarak çalıştığını anlatan oyuncu, o günlere dair şunları söyledi:

"Dört gün boyunca konserlerde Tarkan’ın korumalığını yaptım ama Tarkan’ı hiç görmedim. Konser alanında güvenlik olarak çalışıyordum alan alabildiğine kalabalık benim Tarkan’ı görebilme şansım bile yok, evinde oturanlar Tarkan’ı daha iyi görüyor ve duyuyordu bence."