Oyuncu Burak Sergen'in son durumunu nişanlısı açıkladı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:30

Sadakatsiz dizisinin başrollerinden biri olan oyuncu Burak Sergen, 3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti.

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Nihan Ünsal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum" dedi.