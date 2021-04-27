Oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan, tahliye edilen Melek İpek'e destek: "Adalet yerini buldu"

27 Nisan 2021 Salı, 10:04

Antalya'da kendisine yıllardır sistematik olarak şiddet uygulayan evli olduğu erkek Ramazan İpek’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melike İpek 108 gün sonra tahliye oldu.

Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan ve yakınları tarafından karşılanan İpek, "Kızlarımın kokularını çok özlemiştim, çocuklarıma kavuştum, bu gece artık rahatça uyuyabileceğim" dedi.



"ADALET YERİNİ BULDU"

Birçok kadın örgütü, ünlü isim ve sanatçı, Melek İpek'e destek mesajı paylaştı. Oyuncu Burçin Terzioğlu da sosyal medya hesabından Melek İpek için bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez hükmü gereğinde tahliye edildi" diyen Terzioğlu, "Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

Burçin Terzioğlu'nun paylaşımı şu şekilde: