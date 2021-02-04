Oyuncu Elit İşcan'na cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Efecan Şenolsun'a 10 yıla kadar hapis talebi

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:43

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Haydar Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Elit İşcan ile avukatı da yer aldı.

AYNI DİZİDE ÇALIŞIYORLARDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, müşteki Elit İşcan ile sanık Efecan Şenolsun'un 7 Haziran 2018 tarihinde 'Yaşamayanlar' isimli dizide aynı sette beraber çalıştıklarını belirtti. Müşteki İşcan'ın olay günü karavanda beklediği sırada aralarında tartışma yaşandığı belirtilen mütalaada, Elit İşcan'ın dışarı çıktığı, sanığın da peşinden giderek müştekiye cinsel tacizde bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldığını söyledi.

1 SUÇTAN BERAATİ İSTENDİ

Müştekinin hakaret iddiasına ilişkin herhangi bir delil elde edilmediğini belirtilen mütalaada, kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların da bu iddiayı doğrulamadığı vurgulandı. Mütalaada sanık Efecan Şenolsun'un bu sebeplerle “Alenen hakaret" suçundan beraat etmesi istendi.

TANIK CİNSEL SALDIRIYI DOĞRULADI

Sanığın, müştekiye cinsel tacizde bulunmasıyla ilgili mütalaasını açıklayan savcı, kovuşturma aşamasında dinlenen bir tanığın bu iddiayı doğruladığını kaydederek sanığın üzerine atılı cinsel saldırı suçunu işlediğini belirtti.

Mütalaada “İddianamede her ne kadar eylemin insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunun bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilmişse de ortamın bir dizi seti olduğu ve bu ortamın sanığa ayrıca bir kolaylık sağlamadığı" ifadeleri kullanıldı. Sanığın cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunu değerlendiren savcı, sanık Şenolsun'un “Cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Müşteki Elit İşçan mütalaaya karşı “Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Hakaret yönünden de ceza verilmesini talep ediyorum, şikayetçiyim" dedi.

Sanık Şenolsun ise "Suçlamaları kabul etmiyorum, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı tarafların savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından müşteki Elit İşçan'ın avukatına sarıldığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşcan'a destek için gelen kadınlar, alkışlar eşliğinde adliyeden ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, ona hakaret ettiği, bir sahnenin çekimini bekleyen Elit İşcan'ın yanına giden şüphelinin, İçcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Bir başka sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, bir anda İşcan'ın arkasından sarıldığı, uzaklaşmasını önlediği savunulan iddianamede, Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.